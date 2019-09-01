شكرا لقرائتكم علي معلول يغيب عن مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلى عن مران فريقه اليوم الأحد والذي أقيم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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وجاء غياب علي معلول بسبب سفره للانضمام لمنتخب بلاده، كما شهد المران استمرار غياب جيرالدو المتواجد مع متتخب انجولا، وغياب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.