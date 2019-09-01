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شكرا لقرائتكم الصربى ميودراج يسيتش يصل مطار القاهرة استعدادا لقيادة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى الإسماعيلى اتفاقه مع ميودراج على قيادة الدراويش فنيا فى الموسم الجديد مقابل 24 ألف دولار راتبا شهريا ومنح مساعده سرديجان تيكيجاسكى خمسة آلاف دولار شهريا مع وضع بند فى العقد يتيح للمدرب الصربى الحصول على راتب ثلاثة شهور كشرط جزائى حال فسخ التعاقد.
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