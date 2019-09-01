شكرا لقرائتكم عماد متعب: تالق عبدالله جمعة سببه جلوس محمد عبد الشافى على الدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف متعب خلال تصريحات بالإستديو التحليلى لمباراة الزمالك والإتحاد السكندرى بكأس مصر على قناة اون سبورت أن وجود لاعب بحجم محمد عبد الشافى على دكة بدلاء الزمالك يعد أكبر حافز لعبد الله جمعة لإستكمال مشواره الناجح مع الفريق ، لأنه يعلم جيدا أن هناك لاعب دولى كبير على الدكة وفى حالة أى تراخى سيكون مصيره الإستبعاد وهو ما يجعله دائما فى حالة استنفار .
وكشف متعب أن أهم ما يميز عبد الله جمعة فى الوقت الحالى أنه لا يسمع لأحد ولا ينظر إلا للمشاركة مع الزمالك وتقديم أفضل ما لديه فى كل لقاء مؤكدا أنه ظهر بشكل جيد أيضا عندما لعب كهاف شمال .
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: تالق عبدالله جمعة سببه جلوس محمد عبد الشافى على الدكة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.