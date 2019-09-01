شكرا لقرائتكم عماد متعب: تالق عبدالله جمعة سببه جلوس محمد عبد الشافى على الدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب المحلل بقناة أون سبورت، أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك اتظلم فى اختيارات المنتخب الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية باستبعاده من قائمة الفراعنة بالرغم من مستواه الجيد والثابت مع فريقه طوال الموسم الماضى .

وأضاف متعب خلال تصريحات بالإستديو التحليلى لمباراة الزمالك والإتحاد السكندرى بكأس مصر على قناة اون سبورت أن وجود لاعب بحجم محمد عبد الشافى على دكة بدلاء الزمالك يعد أكبر حافز لعبد الله جمعة لإستكمال مشواره الناجح مع الفريق ، لأنه يعلم جيدا أن هناك لاعب دولى كبير على الدكة وفى حالة أى تراخى سيكون مصيره الإستبعاد وهو ما يجعله دائما فى حالة استنفار .

وكشف متعب أن أهم ما يميز عبد الله جمعة فى الوقت الحالى أنه لا يسمع لأحد ولا ينظر إلا للمشاركة مع الزمالك وتقديم أفضل ما لديه فى كل لقاء مؤكدا أنه ظهر بشكل جيد أيضا عندما لعب كهاف شمال .