شكرا لقرائتكم حسن شحاته يقترب من قيادة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب حسن شحاتة من منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته مؤخراً عقب خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

انحصرت المنافسة فى اختيارات منتخب مصر بين الثنائى حسن شحاتة وإيهاب جلال لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة قبل أن ترتفع أسهم شحاتة لقيادة المنتخب مجدداً بحكم خبرته الكبيرة فى قيادة الفراعنة قبل ذلك والفوز ببطولة أمم أفريقيا لثلاث مرات متتالية فى 2006 و2008 و2010.

من المقرر أن يحسم مسئولو المنتخب خلال الأيام المقبلة الجهاز الفنى للفراعنة.