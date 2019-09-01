شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك يتسابق على التقاط "السيلفى" مع مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق جمهور الزمالك على التقاط الصور "السيلفى" مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على ستاد الإسماعيلية قبل الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر إقامتها فى تمام الثامنة مساء.

تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.

صعد فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.