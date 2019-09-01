شكرا لقرائتكم متى يعود مصطفى فتحى لتدريبات الزمالك؟.. اعرف تفاصيل التقرير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك من إدارة الكرة بالنادى الأبيض، الخضوع لفحص طبى أخير فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والمباريات للتأكد من جاهزيته بنسبة مائة بالمائة خلال المرحلة المقبلة بعدما شارك مع الفريق فى وقت ماضى عقب خضوعه لجراحة الركبة ثم عاودته بعض الآلام ما جعله يكمل برنامجه التأهيلى دون التواجد مع الفريق ثم حصل على راحة سلبية وأصبح جاهزا للعودة إلى الفريق بعد نهاية برنامجه التأهيلى الحالى، وذلك وفقا لتأكيدات الجهاز الطبى للزمالك، ولكن طلب اللاعب الحصول على استشارة ألمانية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وفى هذا الصدد، فضلت إدارة الكرة بنادى الزمالك، الموافقة على طلب مصطفى فتحى بعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية وخوضه برنامج تأهيلى لمدة 15 يوما مع حسم محمد أسامة طبيب الفريق بعد ذلك مدى حاجة اللاعب للسفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص أخير من عدمه قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية ويميل طبيب الفريق وكذلك إدارة الكرة بالزمالك لتنفيذ مطلب مصطفى فتحى بسفره مجددا إلى ألمانيا خلال المرحلة المقبلة للخضوع لذلك الفحص الأخير حتى يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة لمنافسات الموسم الجديد كونه أحد العناصر التى يعول عليها النادى الأبيض فى صناعة الفارق لصالح الأبيض فى الموسم الجديد بعدما فضل مجلس الزمالك علاجه بأفضل صورة فى الموسم المنقضى من أجل الاستفادة بجهوده بصورة طيبة بدلا من تكرار شكواه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق لفترات طويلة فى الموسم الماضى.