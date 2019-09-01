شكرا لقرائتكم رامى ربيعة يودى جلسات علاج طبيعى على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى رامى ربيعة مدافع الأهلى جلسة علاج طبيعى، مساء اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية، واشتكى رامى ربيعة من إصابة عضلية خلال مشاركته فى مباراة «اطلع بره» التى أقيمت ببرج العرب فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا.

وأدى الأهلى مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت، التى تقام يوم 14 من سبتمبر الجارى فى ذهاب دور ال32 بدورى أبطال أفريقيا.