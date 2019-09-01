شكرا لقرائتكم المصرى يتعاقد مع عماد فتحى لاعب الزمالك لمدة 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021. وقام اللاعب منذ قليل بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة. Advertisements ويحاول مسئولو المصريتدعيم صفوفهم استعدادا للموسم الجديد الذي يشاركه خلاله في الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية.



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