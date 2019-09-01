شكرا لقرائتكم الزمالك والاتحاد .. خالد قمر وبناهينى فى هجوم زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من بطولة كأس مصر. وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: اسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم. خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وأحمد نبيل مانجا. خط الهجوم: خالد قمر وايمانويل بناهيني.

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