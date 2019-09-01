شكرا لقرائتكم أول تعليق لرانيا علوانى بعد أزمة "تويتر" : أحترم وأقدر كل جماهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على احترامها وتقديرها لجماهير القلعة الحمراء.

جاء ذلك ردا على الأزمة التى نشبت بينها وبين أحد المشجعين على موقع التواصل الاجتماعى الشهير"تويتر" أمس السبت، بسبب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى.

وحرصت رانيا علوانى على نشر بيان اليوم (الأحد)، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للتعليق على ماحدث بالأمس، والتأكيد على احترامها لجماهير الأهلى.



رانيا علواني

جاء نص بيان رانيا علوانى على النحو التالى:

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تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.

كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية.