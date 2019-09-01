شكرا لقرائتكم الجهاز المعاون يُهدد تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

مازال الغموض يحيط بملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول، خلفا لخافير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة الذى رحل عقب الخروج المبكر من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019، ورغم الأنباء التى ترددت خلال الأيام الأخيرة حول إقتراب إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للنادى المصرى من قيادة المنتخب سواء كرجل ثانى مع حسن شحاتة، أو كمدير فنى، إلا أن هناك عقبة قد تبعده عن جهاز المنتخب.

وتتمثل العقبة فى تحفظ مسئولى اتحاد الكرة على إستقدام إيهاب جلال ، ومعه جهازه المعاون الحالى فى النادى المصرى والذى عمل مع إيهاب جلال طوال الفترة الماضية، حيث يرغب اتحاد الكرة فى اختيار "توليفة" للجهاز الجديد.

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وكان اتحاد الكرة أجل إعلان إسم المدير الفنى الجديد للفراعنة، وقال مصدر باتحاد الكرة إن المعايير التى تم وضعها من قبل جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، والتى تعتمد على الانجازات والبطولات لم تلق قبول باقى أعضاء اللجنة، خاصة وأنها لن تأتى سوى بحسن شحاتة أو حسام البدرى، لذا قال أعضاء اللجنة لجمال محمد على إن هذه المعايير لن تأتى بوجه جديد للمنتخب وستجعل المنافسة محصورة بين إسمين فقط.

وبعد هذه المناقشات، استقرت اللجنة على تأجيل اسم المدرب الجديد لحين وضع معايير جديدة أضافها محمد فضل وأحمد عبد الله تتمثل فى الحصول على دورات خارجية فى كرة القدم والقدرة على التطوير والتعامل مع الكرة الحديثة وغيرها، والتى تصب فى مصلحة إيهاب جلال وغيره من المرشحين.