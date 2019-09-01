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شكرا لقرائتكم الجهاز المعاون يُهدد تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان اتحاد الكرة أجل إعلان إسم المدير الفنى الجديد للفراعنة، وقال مصدر باتحاد الكرة إن المعايير التى تم وضعها من قبل جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، والتى تعتمد على الانجازات والبطولات لم تلق قبول باقى أعضاء اللجنة، خاصة وأنها لن تأتى سوى بحسن شحاتة أو حسام البدرى، لذا قال أعضاء اللجنة لجمال محمد على إن هذه المعايير لن تأتى بوجه جديد للمنتخب وستجعل المنافسة محصورة بين إسمين فقط.
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