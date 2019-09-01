شكرا لقرائتكم الزمالك والاتحاد .. ميتشو يستبعد زيزو وعنتر من مواجهة زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الصربى ميتشو باستبعاد الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية فى نصف نهائى الكأس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمد أبوجبل ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى ومحمد حسن ومحمود شيكابالا وامام عاشور ومصطفى محمد".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمد عواد.

Advertisements

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.