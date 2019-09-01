شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقترب من إسناد تأمين مباريات الدورى إلى شركات أمن خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اتجاها قويا لإسناد تأمين مباريات الدورى فى الموسم الجديد إلى شركات أمن خاصة كما يحدث فى الدوريات الكبري.
يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق اجتماع فى الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من المفات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للدوري الجديد 2019 – 2020.
أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الموسم المقبل للدورى و كأس مصر سيتم إقامته بحضور جماهيري.
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