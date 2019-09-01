شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقترب من إسناد تأمين مباريات الدورى إلى شركات أمن خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اتجاها قويا لإسناد تأمين مباريات الدورى فى الموسم الجديد إلى شركات أمن خاصة كما يحدث فى الدوريات الكبري.

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يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق اجتماع فى الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من المفات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للدوري الجديد 2019 – 2020.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الموسم المقبل للدورى و كأس مصر سيتم إقامته بحضور جماهيري.