شكرا لقرائتكم الزمالك والاتحاد .. أوباما وعمر السعيد أساسيان وشيكابالا احتياطيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، عن تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من بطولة كأس مصر وشهد تشكيل الزمالك الدفع بأوباما على حساب شيكابالا. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد.

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