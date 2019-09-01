شكرا لقرائتكم وصول لاعبى الزمالك وطاقم الحكام إلى ملعب الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة الزمالك إلى ملعب الاسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، في دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر كما وصل بعد ذلك لاعبى زعيم الثغر.

كما وصل طاقم التحكيم الاذربيجاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لملعب الاسماعيلية ويدير اللقاء طاقم تحكيم من أذربيجان يتكون من:"اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف امير على، واليشين ماسيوف حكما رابعا".

وتأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.

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فيما تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.