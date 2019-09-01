هاشتاج "جمهور الأهلي يساند فايلر" يتصدر تويتر...

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير النادى الأهلي على مساندة المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء السويسرى رينيه فايلر، وذلك بعد الانتقادات التى طالت مجلس النادى بعد الاتفاق مع المدرب السويسرى خلفاً لاوروجوانى مارتن لاسارتى.

وتصدر هاشتاج "جمهور الأهلى يساند فايلر"، موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، لينال مؤازرة كبيرة من قبل الجماهير الحمراء بعد التعاقد مع المدرب السويسرى بشكل رسمى.

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أعلن مسئولو الأهلى تعيين السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق، بعد التوصل لاتفاق رسمى حول كافة التفاصيل التعاقدية والمادية.

وأجرى الوفد المكون من خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى، وأمير توفيق مدير التعاقدات زيارة لـ 3 بلدان أوروبية، وعقد أكثر من 10 جلسات مع مدربين أوروبيين، قبل أن يرشح أحد وكلاء اللاعبين السويسرى رينيه فايلر ليتوجه الوفد إلى سويسرا لإتمام التعاقد معه.