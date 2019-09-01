شكرا لقرائتكم جزائيتان تمنحان فالنسيا فوزه الأول في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فالنسيا انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 2 - صفر على ضيفه ريال مايوركا يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.
وارتفع رصيد فالنسيا إلى أربع نقاط في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد مايوركا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة.
وجاء هدفا الفريق الأندلسي عن طريق نجمه دانيال باريخو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و57.
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