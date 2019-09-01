بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × الاتحاد (كأس مصر)

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل الأبيض إلى نصف النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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