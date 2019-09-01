تشكيل الزمالك الرسمي: شيكابالا على الدكة

كتب: ضياء السقا أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، فى المباراة المقرر لها، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد. وتأهل الأبيض إلى نصف النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة.

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