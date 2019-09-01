الصينية وانغ تقصي بارتي بطلة رولان غاروس في فلاشينغ ميدوز

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بلغت الصينية وانغ كيانغ المصنفة 18 الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها الأحد على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس الفرنسية.

وتفوقت الصينية على منافساتها الأسترالية بنتيجة 6-2 و6-4، لتحقق فوزها الأول عليها في ثلاث مواجهات بينهما، وبلغت الدور المقبل من بطولة فلاشينغ ميدوز، لتلاقي الفائزة من مباراة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثامنة أو الكرواتية بترا مارتيتش.

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وقالت الفائزة عقب اللقاء "كل ما قمت به هو بذل كل ما أستطيع".

أضافت بشأن تحضيرها لمباراتها المقبلة "إنه عمل مدربي الذي سيقول لي كيف سألعب. أما أنا فأريد الاستمتاع بهذه اللحظة".

وكانت وانغ تفوقت على لاعبة واحدة ضمن المصنفات العشر الأوليات حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، وذلك على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة في هونغ كونغ العام الماضي.

