الولايات المتحدة تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل في مونديال 2019

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استهل المنتخب الأميركي لكرة السلة سعيه لإحراز لقبه العالمي الثالث تواليا، بفوز سهل الأحد على نظيره من الجمهورية التشيكية 88-67 ضمن منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات المونديال المقام في الصين.

الى ذلك، حقق المنتخب الأسترالي فوزه الأول على كندا 108-92 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح على تسميتها "مجموعة الموت"، بينما خسر المنتخب الأردني بصعوبة أمام جمهورية الدومينيكان 76-80.

ويخوض المنتخب الأميركي بقيادة مدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش غمار البطولة بغياب أبرز نجوم الصف الأول في الدوري الأميركي للمحترفين وعلى رأسهم ليبرون جيمس، كواهي لينارد، ستيفن كوري، جيمس هادرن وأنطوني ديفيس.

وكان دونوفان ميتشل لاعب ارتكاز يوتا جاز أفضل مسجل في صفوف منتخب بلاده مع 16 نقطة في حين أضاف كيمبا ووكر 13 نقطة.

وتضم المجموعة الخامسة أيضا تركيا واليابان وقد انتهت مباراة المنتخبين اليوم بفوز تركيا 86-67.

وحقق المنتخب الأسترالي فوزه الأول على كندا ضمن المجموعة الثامنة.

وخاض المنتخبان الأسترالي والكندي أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

واعتمد المنتخب الأسترالي على ماثيو ديلافيدوفا لاعب فريق كليفلاند كافالييرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة، وساهم في كبح المنتخب الكندي الذي دخل الربع الأخير متقدما، بعدما أنهى الأستراليون الشوط الأول لصالحهم بفارق 12 نقطة.

وعلى رغم أن المنتخب الأسترالي يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، لكن التاريخ يصب في عكس ما يأمل، اذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي في 11 مشاركة سابقة في مونديال السلة.

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ورأى مدرب المنتخب الأسترالي أندري ليمانيس أن تحقيق الفوز في المباراة الأولى هو "خطوة كبيرة بالنسبة إلينا"، مضيفا "الاختبار في مباراة ذات أهمية كان جيدا، وتمكنا من العثور على طريقة للحفاظ على هدوئنا والعودة والبدء بتقديم كرة سلة جيدة والعمل لتحقيق فوز جيد وقوي".

من جهته، قال مدرب المنتخب الكندي نيك نورس الذي قاد تورونتو رابتورز في الموسم الماضي للقبه الأول في دوري المحترفين "البداية لم تكن جيدة جدا والنهاية لم تكن جيدة جدا. ما بينهما كان ممتازا".

وتابع "حظينا بلحظات استثنائية الليلة، لكن علينا أن نطيل أمدها".

وتعد أستراليا مع صربيا واليونان وإسبانيا وفرنسا ضمن المرشحين لانتزاع اللقب من المنتخب الأميركي المفتقد للعديد من نجوم دوري المحترفين.

وثأرت فرنسا من ألمانيا وهزمتها 78-74 ضمن المجموعة السابعة. وكان المنتخب الألماني آخر فريق يهزم فرنسا في بطولة كبرى وذلك في ثمن نهائي بطولة أوروبا عام 2017.

وساهم إيفان فورنييه وأمات مباي بشكل كبير في فوز فرنسا بتسجيلهما 26 و21 نقطة تواليا.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب جمهورية الدومينيكان على نظيره الأردني بفارق أربع نقاط 80-76.

وصنع المنتخب الفائز الفارق في الشوط الأول من المباراة، اذ أنهى الربعين الأول والثاني لصالحه بنتيجة 22-17 و25-19، بينما كان المنتخب الأردني الأفضل في الشوط الثاني وأنهى الربع الثالث 17-14 والأخير 23-19، من دون أن يتمكن من تقليص الفارق بشكل أكبر.

واعتمد المنتخب الأردني بشكل أساسي على لاعبه التركي الأصل أحمد الدويري الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 34 نقطة وعشر متابعات، بينما كان إيلوي فارغاس الأفضل للدومينيكان مع 12 نقطة.

ورأى الاتحاد الأردني لكرة السلة عبر صفحته على فيسبوك أن أداء المنتخب كان "مشرفا"