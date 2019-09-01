يلا شووت بث مباشر ريال مدريد وفياريال Yalla shoot كورة اون لاين رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال كورة ستار الريال يلا شوت بث مباشر ريال مدريد real madrid الاسطورة يوتيوب بدون تقطيع، يأمل زين الدين زيدان وفريقه ريال مدريد من أن يعود الفريق لطعم الانتصارات في الليجا حينما يحل الملكي ضيفا على فريق فياريال العنيد لحساب الجولة الثالثة من الليجا الأسبانية لاستغلال تعثر الغريم التقليدي برشلونة بالأمس بعد تعادله المفاجئ أمام أوساسونا وتوقف رصيده عند 4 نقاط بينما بفوز الريال اليوم يصعد للنقطة السابعة.

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال يلا شوت بث مباشر ريال مدريد live real madrid كورة ستار الريال كورة اون لاين مباشر ريال مدريد يوتيوب كورة حصري، وتنطلق مباراة اليوم بين ريال مدريد ومضيفه فياريال في تمام الساعة العاشرة من مساء السهرة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة حيث سيكون اللقاء متاحا للمشاهدة والمتابعة على قناة bein sport 3 بتعليق رؤوف خليف، ويدخل الريال المباراة قادما من تعادل على أرضه مع بلد الوليد بينما خسر فياريال من ليفانتي.

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ريال مدريد يلا شوت ريال مدريد بث مباشر كورة ستار الاسطورة livehd kora رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر كورة لايف يوتيوب اليوم، وبحسب تقارير صحفية فان زيدان يفكر جديا لمفاجأة الجميع اليوم والبدء بمهاجمين ألا وهما بنزيما ويوفيتش منذ البداية وأشارت صحيفة الماركا أن أسلوب اللعب برأسي حربة لم يعتاد الكثير عليه من زيدان ولم يقم به سوى أن التدريبات الأخيرة للفريق شهدت قيامه بهذا الأمر وهو ما يرجح أن تكون بداية ظهوره للنور اليوم.

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