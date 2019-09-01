تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي سيدخل بها فريقة لمواجهة أمام روما بمباراة “ديربي العاصمة” والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم بملعب “الاولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وجاءت التشكيلة الأساسية لنادي لاتسيو في مباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمي: ستراكوشا ومن جانبه كلا من أكيربي – لويز فيليبي – رادو – لاتزاري -ليفا – لويس ألبيرتو – ميلينكوفيتش – لوليتش – إيموبيلي -كوريا.

أما عن التشكيلة الأساسية لنادي روما فقد كشف باولو فونسيكا المدير الفني عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة لاتسيو:

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في حراسة المرمى لوبيز – زاباكوستا – فازيو – مانشيني – بيليجريني – كولاروف – كريستانت – زانيولو – فلورينزي- أوندير – دجيكو.

وقد تعادل روما مع نظيره جنوى بنتيجة 3-3، ليرفع بها فريقة نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالكالتشيو في موسمه الجديد 2019-2020،وكذلك الحال بالنسبة لجنوى، أما لاتسيو فقد تغلب خارج ملعبه على سمبدوريا بنتيجة 3 – 0.