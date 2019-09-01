23 لاعبا ضمن قائمة معسكر بتروجت استعدادا لبيراميدز بالكأس

يستعد فريق بتروجت لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا ضمن مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر في المباراة المقررة بينهما باستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لهذا اللقاء المقترب.

الجدير بالذكر ان الفائز في هذا اللقاء بين بيراميدز وبتروجت سيواجه الفائز من مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وقد قرر محمد عودة المدير الفني للفريق البترولي اختيار 23 لاعبا للدخول في المعسكر المغلق وهم كما يلي:

أحمد سالم صافي – محمد أبو النجا “بونجا” – أحمد السباعي – إسلام عادل -أحمد عبد الرسول – أحمد علي النفراوي – أحمد عفيفي – سامح إبراهيم – محمود عماد – محمود الحسيني – إبراهيم صلاح -عمرو شعبان – مصطفى محمود – خالد عبد الرازق – أحمد محمد الحسيني عماشة – إيهاب عبد المحسن – حسين حمدي – أحمد كمال إسماعيل – أحمد محمد سعيد – جون جميل – أحمد رؤوف -محمود ربيع أبو زيد – مصطفى فرغلي .