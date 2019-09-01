بالفيديو.. مدافع روسي يتألق وينقذ مرماه مرتين من خط المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تألق المدافع ولاعب فريق روستوف الروسي يفغيني تشيرنوف بالحفاظ على مرمى فريقه خلال لقاء لوكوموتيف موسكو والذي أقيم أمس السبت ضمن مباريات الدوري الروسي.
مدافع فريق روستوف استطاع أن ينقذ مرمى فريقه في الدقائق الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء بعدما حاول لاعب فريق لوكوموتيف أن يسجل لكن مدافع روستوف تألق وأبعد الكرة مرتين من على خط المرمى.
جدير بالذكر أن فريق روستوف استطاع أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف على فريق لوكوموتيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من لقب الدوري.
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