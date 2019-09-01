تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد.. شيكابالا بديلا.. وعواد في حراسة المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم الأحد في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

ويشهد التشكيل مشاركة المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، ويتواجد عمر السعيد في المباراة مهاجمًا للفريق.

وحل يوسف أوباما بدلا من محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي تواجد في المباراة السابقة أمام مصر المقاصة.

جاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و يوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد حسن ومحمود شيكابالا وإمام عاشور ومصطفى محمد.

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.