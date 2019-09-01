طلعت يوسف يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365 أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي كأس مصر. ويواجه الاتحاد نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، في الدور نصف النهائي لكأس مصر، بلقاء سيحتضنه ملعب الإسماعيلية. واختار يوسف تشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: اسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور واحمد نبيل مانجا خط الهجوم: خالد قمر وايمانويل بناهيني

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