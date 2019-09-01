رانيا علواني: أرفض الإساءات الممنهجة.. وأقدر حرص جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، تعليقًا على أزمتها الأخيرة مع جماهير القلعة الحمراء.

ونشرت علواني عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا أكدت خلاله على احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية.

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وأضافت: "أقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها".

وتابعت: "من منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير".

وأتمت"كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية".