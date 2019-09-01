كيف سخر رواد الإنترنت من تعاقد الأهلي مع فايلر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيًا للفريق، لمدة موسمين، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عقب خروج الأهلي من كأس مصر.

وسخر رواد الإنترنت من تعاقد الأهلي مع فايلر، بسبب تواضع سيرته الذاتية، وحصده بطولتين فقط طوال مسيرته.

ويبدأ فايلر مسيرته مع النادي الأهلي بمواجهة كانو سبورت الغيني، في دور الـ32 لدوري الأبطال.