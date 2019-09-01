خاض فريق الأهلي مرانه اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. وشهد المران فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة ثم تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق، كما خاض شريف إكرامي حارس المرمى تدريبات إضافية بعد المران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بطل غينيا بدوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.