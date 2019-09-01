شاهد.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، التي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الاسماعيلية، في

نصف نهائي كأس مصر.

ويسعى الزمالك لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتحقيق الكأس للعام التالي على التوالي حيث فاز بالبطولة العام الماضي

على حساب سموحة بركلات الترجيح.

وتأهل الفريق الأبيض إلى هذا الدور من المسابقة بعد الفوز على مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف، وتأهل زعيم الثغر على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

شاهد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري :