شاهد.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، التي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الاسماعيلية، فينصف نهائي كأس مصر.
ويسعى الزمالك لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتحقيق الكأس للعام التالي على التوالي حيث فاز بالبطولة العام الماضيعلى حساب سموحة بركلات الترجيح.
وتأهل الفريق الأبيض إلى هذا الدور من المسابقة بعد الفوز على مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف، وتأهل زعيم الثغر على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.
شاهد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري :
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