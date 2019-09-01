نجم عالمي معروض على طاولة برشلونة في آخر ساعات الميركاتو

بعدما أجمعت جُل التقارير الإعلامية على فشل نادي برشلونة الإسباني في إعادة النجم البرازيلي نيمار جُونيور إلى الكامب نو، يبدو أن ميركاتو النادي الكاتالوني لم ينتهِ بعد.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية جيدة الإطلاع، أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قد عرضت خدمات زوجها والقائد السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، على طاولة نادي برشلونة الإسباني، في صفقة إعارة، خاصة أن إيكاردي يُعتبر خارج مُخططات النادي الإيطالي ومُدربه أنتونيو كونتي.

وتُشير التقارير ذاتها، إلى أن إدارة النادي الكاتالوني تُفكر جديا في استعادة إيكاردي الذي سبق له حمل ألوان الفريق الثاني للنادي الكاتالوني.

وفي سياق مُرتبط، أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة يضع ضمن دائرة اهتماماته المهاجم الإسباني لنادي فالنسيا رُودريغو مورينو، إذ تُفكر إدارة البلوغرانا في جلبه بدفع مبلغ مالي إضافة إلى تسريح رافينيا إلى صفوف نادي الخفافيش.