الان تتابع “‏وحيشة” تحسم أشواط الحيل الرئيسي و”صوغان” في مقدمة أشواط الزمول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالله العازمي :- شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم الأحد انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول بمسافة 7 كم وبلغ عدد الأشواط 4 ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن وجاء الفائزون على النحو التالي: ‏الفائز في الشوط الأول “وحشية”

المالك: بيشان محمد العجمي Advertisements ‏الفائز في الشوط الثاني “صوغان”

المالك: دعيكان جابر ألمري ‏الشوط الثالث “تبوك”

المالك: سالم سليمان العطوي ‏الفائز في الشوط الرابع “الحشيم”

المالك: عبدالهادي راشد المري

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