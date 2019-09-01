الامارات | منتخب الأردن يخسر ضربة بداية كأس العالم لكرة السلة.. لكن "الأداء مشرف"

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأردن يخسر ضربة بداية كأس العالم لكرة السلة.. لكن "الأداء مشرف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الأسترالي الأحد فوزه الأول على كندا 108-92 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح على تسميتها "مجموعة الموت"، في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 الجاري، بينما خسر المنتخب الأردني بصعوبة أمام جمهورية الدومينيكان.

وخاض المنتخبان الأسترالي والكندي أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

وفي مباراة ضمن المجموعة السابعة، فاز منتخب جمهورية الدومينيكان على نظيره الأردني بفارق أربع نقاط 80-76.

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وصنع المنتخب الفائز الفارق في الشوط الأول من المباراة، اذ أنهى الربعين الأول والثاني لصالحه بنتيجة 22-17 و25-19، بينما كان المنتخب الأردني الأفضل في الشوط الثاني وأنهى الربع الثالث 17-14 والأخير 23-19، من دون أن يتمكن من تقليص الفارق بشكل أكبر.

واعتمد المنتخب الأردني بشكل أساسي على لاعبه التركي الأصل أحمد الدويري الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 34 نقطة وعشر متابعات، بينما كان إيلوي فارغاس الأفضل للدومينيكان مع 12 نقطة.

ورأى الاتحاد الأردني لكرة السلة عبر صفحته على فيسبوك أن أداء المنتخب كان "مشرفا".

وتضم المجموعة أيضا المنتخبين الألماني والفرنسي اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.