شكرا لقرائتكم خبر عن ريشارليسون يقود إيفرتون للفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إيفرتون الفوز على ضيفه وولفرهامبتون «3-2»، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب جوديسون بارك، الأحد، في الأسبوع الـ4 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم ريشارليسون دي أندرادي لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وتعادل رومان سايس لفريق وولفرهامبتون، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق.

وظل التفوق لصالح أصحاب الأرض حتى الدقيقة 75، عندما تمكن راؤول خيمينز من تسجيل التعادل للضيوف، لكن ريشارليسون أعاد إيفرتون للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده للنقطة الـ7، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الثالثة.