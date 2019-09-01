محاولة أخيرة من ريال مدريد لخطف نيمار

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الأحد 1 سبتمبر 2019

يخطط ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض نهائي آخر لباريس سان جيرمان، من أجل شراء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.



ذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد قد يكون على استعداد لتقديم عرضاً لنيمار في خلال الساعات القادمة للظفر بخدماته، قبل إغلاق الميركاتو مساء الإثنين.

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وبات نادي برشلونة بعيداً من إعادة ضم نيمار، بعد أن رفض النادي الباريسي عدة عروض للسماح له بالذهاب للكامب نو، في ظل تمسك “البي أس جي” ببعض المطالب الذي لم يقم البارسا بتلبيتها، على عكس ريال مدريد، الذي لديه المال اللازم لإقناع باريس سان جيرمان، وسيكون مستعداً لشن هجوم آخير على البرازيلي قبل نهاية سوق الانتقالات.

يذكر أن نيمار أخبر عائلته أنه سيبقى في باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد رفض فريقه عرض برشلونة الآخير.