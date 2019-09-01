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بواتينغ بديل كيليني في يوفنتوس

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الأحد 1 سبتمبر 2019

كشفت صحيفة توتو سبورت أن ​نادي يوفنتوس​ الإيطالي على إتصال مع نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني للحصول على خدمات المدافع ​جيروم بواتينغ​، خلال الساعات المقبلة المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد التعاقد مع صاحب الـ31 عامًا كي يكون معوضا لغياب قائد الفريق ​جورجيو كيليني​ الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي والذي سيغيب لمدّة 6 أشهر عن الملاعب.

وبدأ يوفنتوس مساعيه للتعاقد مع مدافع جديد صاحب خبرة، بعد الظهور الخجول الذي قدمه ماتياس دي ليخت يوم أمس خلال مباراة يوفنتوس ونابولي حيث تلقت شباك السيدة العجوز ثلاثة أهداف. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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