Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حقق نادي إيفرتون فوزًا مهمًا على حساب وولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم على ملعب غوديسون بارك.
وإفتتح إيفرتون التسجيل عن طريق ريتشارلسون في الدقيقة 5، وفي الدقيقة 9 عدّل الضيوف النتيجة عن طريق رومان سايس، قبل أن يردّ أليكس إيووبي بهدف في الدقيقة 12.
وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 75، عدّل وولفرهامتون النتيجة من جديد عن طريق راؤول خيمينيز، قبل أن يعود ريتشارلسون ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد عرضية مميّزة من الفرنسي لوكاس ديني.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ايفرتون يقتنص فوزا ثمينا من وولفرهامبتون بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.