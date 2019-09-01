ايفرتون يقتنص فوزا ثمينا من وولفرهامبتون​ بثلاثية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة ​الدوري الإنجليزي لكرة القدم​، حقق نادي ​إيفرتون​ فوزًا مهمًا على حساب ​وولفرهامبتون​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم على ملعب غوديسون بارك.

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وإفتتح إيفرتون التسجيل عن طريق ​ريتشارلسون​ في الدقيقة 5، وفي الدقيقة 9 عدّل الضيوف النتيجة عن طريق رومان سايس، قبل أن يردّ أليكس إيووبي بهدف في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 75، عدّل وولفرهامتون النتيجة من جديد عن طريق راؤول خيمينيز، قبل أن يعود ريتشارلسون ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد عرضية مميّزة من الفرنسي لوكاس ديني.