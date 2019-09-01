جمال بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر

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الأحد 1 سبتمبر 2019

وجه المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الدعوة لأربعة لاعبين جدد للمشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي ينطلق غداً الإثنين، ويستمر حتى 10 سبتمبر (أيلول) الجاري.



ضمت القائمة التي كشفها عنها الاتحاد الجزائري، اليوم الأحد، 23 لاعباً، بينهم 19 لاعباً شاركوا في التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر مؤخراً.

ضمت قائمة منتخب الجزائر: حراسة المرمى: عز الدين دوخة، وهاب رايس مبولحي، وألكسندر أوكيدجة.

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الدفاع: جمال بن العمري، وعيسى ماندي، والياس شتي، ومهدي تاهرات، وحسين بن عيادة، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، ورفيق حليش.

الوسط: عدلان قديورة، واسماعيل بن ناصر، ومهدي عبيد، وزين الدين فرحات، ورياض محرز، وسفيان فغولي، ويوسف بلايلي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، وياسين براهيمي، واسلام سليماني، وأندي ديلور، وبغداد بونجاح.