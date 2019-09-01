Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
اقترب المهاجم الميكسيكي، تشيشاريتو هيرنانديز، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، من الانتقال لصفوف إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه في إشبيلية ينتظرون بالفعل تشيتشاريتو هيرنانديز ، الذي سيصبح لاعبًا جديدًا في إشبيلية قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه سيسافر المكسيكي بالفعل إلى إشبيلية، بعدما خرج من خطط فريقه وست هام، ومن المتوقع أن يصل المهاجم الميكسيكي، اليوم الأحد إلى النادي الأندلسي، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية، قبل أن يلتحق بمنتخب بلاده عندما يواجه الأرجنتين في مباراة ودية، خلال التوقف الدولي القادم .
وأنهت، أنه سيحصل، اللاعب الذي يتمتع بخبرة في إسبانيا بعدما ارتدى قميص ريال مدريد ، على راتب سنوي مع إشبيلية يصل إلى حوالي 8 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم ريال مدريد السابق يقترب من إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.