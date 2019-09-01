مهاجم ريال مدريد السابق يقترب من إشبيلية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

اقترب المهاجم الميكسيكي، تشيشاريتو هيرنانديز، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، من الانتقال لصفوف إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه في إشبيلية ينتظرون بالفعل تشيتشاريتو هيرنانديز ، الذي سيصبح لاعبًا جديدًا في إشبيلية قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه سيسافر المكسيكي بالفعل إلى إشبيلية، بعدما خرج من خطط فريقه وست هام، ومن المتوقع أن يصل المهاجم الميكسيكي، اليوم الأحد إلى النادي الأندلسي، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية، قبل أن يلتحق بمنتخب بلاده عندما يواجه الأرجنتين في مباراة ودية، خلال التوقف الدولي القادم .

وأنهت، أنه سيحصل، اللاعب الذي يتمتع بخبرة في إسبانيا بعدما ارتدى قميص ريال مدريد ، على راتب سنوي مع إشبيلية يصل إلى حوالي 8 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات .