تركي آل الشيخ يعلن عن سيارة جائزة لصاحب التوقع السليم لمباراة مالاجا وألميريا

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الأحد 1 سبتمبر 2019
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن جائزة سيارة لصاحب التوقع السليم للمباراة المقبلة أمام مالاجا في الدوري الاسباني.
ونشر آل الشيخ صورة له تجمعه مع "مذيع الشارع المصري" أحمد رأفت، معلنا عن شروط المسابقة وكيفية الفوز بتلك السيارة.
ويواجه مالجا نظيره ألميريا في ملعب لا روزاليدا في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني السبت المقبل.
في آخر لقاء وجهاً لوجه ، لعب ملقا دور المرية في فبراير / شباط في اشتباك في الدوري الإسباني. وكانت النتيجة تعادل 1-1.
مراجعة العقد الماضي ، ذهبت هذه الأطراف وجها لوجه 13 مرة. ظهرت ملقا منتصرة في 5 من هذه. فاز المرية 4 من هذه المناسبات. 4 مباريات الأخرى انتهت بالتعادل.
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