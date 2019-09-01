إيفرتون x وولفز الدوري الإنجليزي الممتاز: ثلاثة أهداف في 12 دقيقة عندما يستعيد أليكس إيوبي فريق الولفز بعد بداية مجنونة

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الأحد 1 سبتمبر 2019

ابيفرتون وولفز

يستضيف إيفرتون الذئاب في ملعب جوديسون بارك في أول مباراتين بعد ظهر الأحد.



ربما يكون لدى كلا الطرفين تصميمات بشأن تحدي المراكز الستة الأولى في القسم في بداية الحملة ، لكنهما شهدتا بداية بطيئة لهذا الموسم.

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يبدو أن الأسلوب السريع والواسع هو التكتيكات المفضلة لدى كلا الجانبين اليوم.

هذه المرة يقود كولمان إلى الأمام ، لكنه لا يفوز من ضربة حرة أثناء هبوطه.

بيكفورد يتفوق على جيمينيز في كرة طويلة إلى الأمام.