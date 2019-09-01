زيدان يطلق تصريحات مثيرة للجدل حول صفقة جديدة لـ ريال مدريد

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الأحد 1 سبتمبر 2019

زيدان

كتب Advertisements وكالات

أطلق تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل ساعات من غلق "الميركاتو" الصيني الاثنين، "ربما نسمع دوي قنبلة أو قنبلتين"، فضول جماهير النادي الملكي التي تمني النفس بالتعاقد نجم قادر على انتشال الريال من كبوتة التي خلفها رحيل كريستيانو رونالدو.



وبما أن إدارة ريال مدريد قد استبعدت في الأيام الماضية انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "سانتياغو برنابيو"، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيدها، وصار من المتوقع أيضا انضمام نيمار إلى صفوف للريال، لا سيما بعدما فشلت المفاوضات بين ناديه باريس سان جرمان ونادي برشلونة الذي يريد استعادة نيمار إلى صفوفه.

واستنتجت وسائل إعلام أوروبية أن المدرب زيدان ربما يقصد بـ"القنبلة" الإعلان عن صفقة ضم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.