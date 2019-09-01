اخبار الرياضه

زيدان يطلق تصريحات مثيرة للجدل حول صفقة جديدة لـ ريال مدريد

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

زيدان

زيدان

زيدان يطلق تصريحات مثيرة للجدل حول صفقة جديدة لـ ريال مدريد

كتب

Advertisements
وكالات

أطلق تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل ساعات من غلق "الميركاتو" الصيني الاثنين، "ربما نسمع دوي قنبلة أو قنبلتين"، فضول جماهير النادي الملكي التي تمني النفس بالتعاقد نجم قادر على انتشال الريال من كبوتة التي خلفها رحيل .

وبما أن إدارة قد استبعدت في الأيام الماضية انضمام البرازيلي دا سيلفا إلى  "سانتياغو برنابيو"، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيدها، وصار من المتوقع أيضا انضمام نيمار إلى صفوف للريال، لا سيما بعدما فشلت المفاوضات بين ناديه باريس سان جرمان ونادي الذي يريد استعادة نيمار إلى صفوفه.

واستنتجت وسائل إعلام أوروبية أن المدرب زيدان ربما يقصد بـ"القنبلة" الإعلان عن صفقة ضم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يطلق تصريحات مثيرة للجدل حول صفقة جديدة لـ ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا