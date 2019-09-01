ديلي ميل: مانشستر يونايتد "يخشى خسارة ديفيد دي جيا في يناير" ويبحث عن حارس بديل في أوروبا

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الأحد 1 سبتمبر 2019
دي خيا
كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن كشافو مانشستر يونايتد يبحثون في أوروبا عن حارس مرمى جديد خشية مغادرة ديفيد دي جيا في يناير.
وسينتهي عقد اسبانيا الدولي في نهاية الموسم ورفض عرضًا بقيمة 350،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا وفقًا لصحيفة ذا صن.
يمكن لـ دي خيا توقيع عقد مسبق مع الأندية الأجنبية في يناير.
وبحسب ما ورد يراقب باريس سان جيرمان الموقف عن كثب ، بل إنه مستعد لدفع 30 مليون جنيه إسترليني مقابل يونايتد 1 على الرغم من بقاء حارس المرمى لمدة ستة أشهر في العقد.
تراجع فريق مانشستر يونايتد في الموسم الماضي وقام بجولة عابرة امام كريستال بالاس في الوقت المحتسب بدل الضائع ، حيث خسر يونايتد أمام فريق بالاس على أرضه في نهاية الأسبوع الماضي.
يراقب مانشستر يونايتد الدوريات في أوروبا ليحصل على حارس مرمى يعوض غياب دي خيا بينما يحتل دينامو زاكوف رقم 1 دومينيك ليفاكوفيتش مركز الصدارة في قائمتهم.
كما تابع فريق أولي جونار سولسكاير يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد.
يُنظر إلى الشاب يونايتد دين هندرسون ، الذي يُعار على سبيل الإعارة في نادي شيفيلد يونايتد ، على أنه واحد للمستقبل.
حارس المرمى سيرجيو روميرو لا يرى أكثر من رقم 2 في يونايتد.
النادي الذي يتخذ من أولد ترافورد مقراً له يائسًا للحفاظ على دي جيا ، لكن من المرجح أن يتم بيعه في يناير لتجنب فقدانه رسوم نقل ضخمة.دي
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