شكرا لقرائتكم أليو ديانج يغادر إلى مالى للانضمام إلى منتخب بلاده الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى القاهرة عصر اليوم الأحد متجهًا إلى مالى للانضمام إلى صفوف معسكر منتخب بلاده الأوليمبى، وكان الأهلى قد تلقى إخطارًا من الاتحاد المالى لكرة القدم يطلب فيه استدعاء أليو ديانج لمعسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا للمباراة الودية أمام نظيره منتخب المغرب يوم 5 سبتمبر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا والتى ستقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذى وافق عليه الأهلى.

وظهر ديانج مع الأهلى للمرة الأولى بشكل رسمى فى المباريات فى المباراة التى فاز فيها الأهلى على إطلع بره بطل جنوب السودان فى إياب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حل كبديل فى الشوط الثانى من اللقاء الذى انتهلا لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت العينى يوم 14 من سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.