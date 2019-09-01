شكرا لقرائتكم بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فريق بتروجت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا فى الدور قبل النهائى لكأس مصر فى المباراة المقررة بينهما باستاد بتروسبورت فى الثامنة مساء . وقد اختار محمد عودة المدير الفنى لبتروجت 23 لاعبا للدخول فى المعسكر المغلق وهم "أحمد سالم صافي - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - أحمد عبد الرسول - أحمد علي النفراوي - سامح إبراهيم - محمد أبو النجا "بونجا" - محمود عماد - محمود الحسيني - مصطفى محمود - إبراهيم صلاح - خالد عبد الرازق - إيهاب عبد المحسن - أحمد محمد الحسيني عماشة - إسلام عادل - حسين حمدي - أحمد كمال إسماعيل - عمرو شعبان - أحمد محمد سعيد - أحمد رؤوف - جون جميل - محمود ربيع أبو زيد - مصطفى فرغلي . يذكر أن الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجت سيواجه الفائز من الزمالك والإتحاد السكندرى فى المباراة النهائية للبطولة .

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