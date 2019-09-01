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شكرا لقرائتكم إقامة مباراة السوبر المصرى فى مصر بدلا من الخارج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل السوبر المصريينوى اتحاد الكرة المصري إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي " بطل الدوري للموسم قبل الماضي " و الزمالك بطل كأس مصر عن نفس الموسم داخل مصر و عدم إقامته خارج البلاد .
ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق فى اجتماع فى الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من المفات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للدوري الجديد 2019 – 2020 و موعد السوبر ومكان إقامته.
وتقرر إقامة السوبر المصري سابقا يوم 18 سبتمبر إلا أنه تم تأجيله بسبب ارتباط الأهلي والزمالك بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.
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