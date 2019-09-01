شكرا لقرائتكم إقامة مباراة السوبر المصرى فى مصر بدلا من الخارج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السوبر المصري ينوى اتحاد الكرة المصري إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي " بطل الدوري للموسم قبل الماضي " و الزمالك بطل كأس مصر عن نفس الموسم داخل مصر و عدم إقامته خارج البلاد . ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق فى اجتماع فى الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من المفات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للدوري الجديد 2019 – 2020 و موعد السوبر ومكان إقامته. Advertisements وتقرر إقامة السوبر المصري سابقا يوم 18 سبتمبر إلا أنه تم تأجيله بسبب ارتباط الأهلي والزمالك بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

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