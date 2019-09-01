شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد قيد نيدفيد وهوية ضحيته فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل لم يُقيد الأهلى نجمه كريم نيدفيد فى القائمة المحلية، وتم تسجيل الرباعى أحمد حمدى وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود فى الـ4 أماكن المتبقية فى القائمة الحمراء.

ويكشف الخليج 365 موعد قيد كريم نيدفيد فى قائمة الأهلى، حيث تم الاتفاق مع اللاعب على تسجيله يوم 16 سبتمبر وهو آخر موعد للقيد المحلى للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل الأهلى أن قيد نيدفيد سيكون على حساب واحد من الثنائى حسين السيد أو أحمد حمدى، والذين يسعى الأهلى لإعارتهما فى الميركاتو الصيفى الجارى، ليتبقى مقعدين الأول سيكون من نصيب نيدفيد والثانى سيكون من نصيب المهاجم الأجنبى الجديد حال نجاح الأهلى فى التعاقد مع لاعب وتسويق واحد من الخماسى الأجنبى المقيد فى القائمة الحمراء.