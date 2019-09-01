شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365".. الزمالك يتفق مع المقاصة على تقسيط ملايين حفنى الثلاثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك ، رسميًا لصفوف مصر المقاصة لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق مسئولو المقاصة مع الزمالك على طريقة سداد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 3 مليون جنيه، خاصة وإن الصفقة كانت معلقة بسبب الخلاف بين إدارة الناديين على طريقة سداد المبلغ، حيث كان يرغب الزمالك فى الحصول علي القيمة كاملة “كاش" فى الوقت الذى يرغب فيه المقاصة بسداد القيمة “بالتقسيط".

وتوصل مسئولو الناديين في نهاية الأمر على عدم تقسيط المبلغ كاملا، وأن يسدد المقاصة أكبر قيمة من مقدم التعاقد، ويتم سداد القيمة المتبقية من الـ 3 مليون على دفعات متقاربة، وهو ما كان أشار إليه "الخليج 365".