شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365".. الزمالك يتفق مع المقاصة على تقسيط ملايين حفنى الثلاثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوصل مسئولو الناديين في نهاية الأمر على عدم تقسيط المبلغ كاملا، وأن يسدد المقاصة أكبر قيمة من مقدم التعاقد، ويتم سداد القيمة المتبقية من الـ 3 مليون على دفعات متقاربة، وهو ما كان أشار إليه "الخليج 365".
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