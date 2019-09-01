شكرا لقرائتكم بدأت بحوار فنى وانتهت بحجز التذاكر.. حكاية الزوجة والابن فى رحيل مدرب أحمال الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحيل مدرب أحمال الزمالك



كشف مصدر مقرب من اليونانى أنطونيو، مدرب أحمال الزمالك، أنه أنهى إجراءات سفره مع زوجته ونجله من القاهرة، تمهيداً لإنهاء تجربته مع الفريق الأبيض عقب لقاء الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء اليوم، فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر.

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تابع المصدر ذاته إن أنطونيو يفصله فقط عن الرحيل عن جهاز الزمالك هو الحصول على موافقة مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور نظراً لرفضه الرحيل بدون موافقة مرتضى منصور رئيس النادى الذى تمسك بتواجده ضمن جهاز الصربى ميتشو بعدما تم ضمه للجهاز منذ تواجد خالد جلال خلفا لجروس ثم استمر مع طارق يحيى عقب رحيل خالد جلال بعد ضياع لقب بطولة الدورى ثم تم ضمه مؤخرا للجهاز الجديد بقيادة ميتشو.

وأوضح نفس المصدر إن رغبة أنطونيو فى الرحيل تأتى بسبب تحجيم دوره خاصة بعد انضمام دوشان ستانويفيتش المدرب العام الجديد للفريق إلى الجهاز حيث تحدثا حول عملية استشفاء اللاعبين عقب التدريبات وتأتى رؤية المدرب العام مخالفة لرؤية مدرب الأحمال فى بعض الأمور لذلك يرى أنطونيو إنه لن يكون له دور خلال الفترة المقبلة مع الفريق ومن الأفضل رحيله وهو القرار الذى سيتراجع عنه فقط حال تمسك مجلس الزمالك بخدماته.